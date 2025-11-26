Photo: 田中宏和 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。エアコン代が気になる猛暑が終わったと思ったら、次は暖房費が気になる冬の到来です。費用的な問題に限らず、電気ストーブなどの暖房器具を点けっぱなしにすると火災リスクにもなりますし、快適に暖かく寝られる高機能な布団は、積極的に導入しておいてほしいもの。「ウルトラ暖睡コンフォー