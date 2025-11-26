Image:ELECOM 間違いなさすぎるので。ほんとに。僕は電源タップが好きです。便利なもの、カッコいいもの、低ノイズなもの。みんな違ってみんな良い。でも、無人島にひとつだけ持っていくだけ電源タップはどれと聞かれたら、やっぱりコレになっちゃいますね。 エレコム 電源タップ 10個口 2m マグネット 吊り下げ スリム 雷ガード ほこりシャッター ブラック ECT-2620BK 2,29