バセドウ病の診断を受けた当初は戸惑いもあったという立川志らくさんですが、医師の指導のもとで治療を続けるうちに、少しずつ体調を取り戻します。しかし、休養をせずに多忙な仕事を続けることでの支障もあったようです。今回は現在もバセドウ病の治療を続ける立川志らくさんの体験を振り返りながら、バセドウ病の治療と向き合い方について日本甲状腺学会認定専門医の赤水尚史先生に解説していただきます。 ＞ 【独占映像】立