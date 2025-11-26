関西国際空港で中国人男性が転落死した事故が中国でも大きな注目を集め、SNS・微博（ウェイボー）では関連ワードがトレンド1位に浮上した。報道によると、事故があったのは25日午後2時半すぎ。関西国際空港第1ターミナルビル4階付近の道路から20代の中国人男性が転落した。男性は病院に搬送されたが、死亡が確認された。現場では、男性が柵に足をかけて座っているような写真が撮影されていた。「道路脇の壁に座っている人がいる」