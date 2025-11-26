楽天が26日、前ヤンキース傘下3Aの前田健太投手（37）と契約合意したと正式に発表した。巨人、ヤクルトも獲得調査を行っていたが、2年4億円規模の条件提示をし、争奪戦を制した。前田はPL学園高から06年高校生ドラフト1巡目で広島入団。最優秀防御率3度、最多勝、最多奪三振を各2度を獲得するなど、エースとして97勝を挙げ、15年オフにポスティングシステムを利用してドジャースへ移籍した。ツインズを経て昨季からはタイガー