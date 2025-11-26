将棋の第19回朝日杯将棋オープン戦二次予選Aブロックが11月26日、東京・将棋会館で行われ、過去5回の優勝経験を持つ羽生善治九段（55）と本田奎六段（28）が午前10時に対局を開始した。振り駒の結果、先手番は本田六段に決まった。【中継】羽生九段VS本田六段 注目の一戦（生中継中）タイトル通算99期の大記録を保持する羽生九段は、通算成績1598勝731敗2持将棋。2019年6月に、当時の最多だった大山15世名人の通算勝利記録1433