徐々に冷え込み、乾燥する空気がMリーガーの喉にいたずらをした（？）かもしれない。「大和証券Mリーグ2025-26」11月25日の第1試合に出場した渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）が、ロンアガリを申告する際に、「ロン」と2回発声する珍事が生まれた。【映像】日向藍子「ロン、あ、ロン」な瞬間場面は東4局1本場。日向はマンズで1面子、さらに両面ターツが1つ、カンチャンターツが2つと、順調に育てばスピード感のあるテンパイに