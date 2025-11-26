楽天は前田健太投手との契約合意を発表した。前田は06年高校生ドラフト1巡目で広島に入団し、2年目の08年から一軍に定着。10年に最多勝、最優秀防御率、最多奪三振の投手三冠に輝き、同年沢村賞を受賞した。11年に最多奪三振、12年と13年に最優秀防御率を獲得するなど、広島のエースへと成長。15年には2度目の沢村賞を受賞し、同年オフにポスティングシステムを利用してメジャーに挑戦。16年から19年までプレーしたドジャー