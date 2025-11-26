26日10時現在の日経平均株価は前日比730.27円（1.50％）高の4万9389.79円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1463、値下がりは111、変わらずは32と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を127.35円押し上げている。次いでアドテスト が78.88円、中外薬 が24.27円、リクルート が23.77円、信越化 が22.56円と続く。 マイナス寄与度