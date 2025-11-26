気象庁は25日、フィリピンの近海にあった熱帯低気圧が台風27号（コト）に発達したと発表しました。 【写真を見る】【台風情報】台風27号（コト）発生日本への直接影響なし南シナ海を西へ【雨風シミュレーション】 気象庁によりますと、25日午後9時、フィリピンのスル海を進んでいた熱帯低気圧が台風27号に発達。26日午前9時には、1時間に25キロの速さで西北西へ進んでいます。日本への直接の影響はありません。 中心