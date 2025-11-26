（資料写真）２６日午前２時４５分ごろ、川崎市川崎区と千葉県木更津市を結ぶ東京湾アクアライン上り線のトンネル内で、車やバイク計６台が絡む事故が発生した。この影響で午前９時１０分現在、アクアラインの袖ケ浦インターチェンジと川崎浮島ジャンクション間の上り線で通行止めが続いている。神奈川県警高速隊によると、アクアライン上りトンネル内で、大型バイクが大型トラックに追突して転倒。後続の大型バイク２台と乗用