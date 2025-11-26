インスタグラムで発表米大リーグ・ドジャースのダルトン・ラッシング捕手が25日（日本時間26日）、婚約したことが発表された。お相手のケイトリン・パワーさんとインスタグラムに共同投稿。仲間たちからも祝福が集まった。投稿された写真では、ラッシングが雄大な景色を背景にひざまずき、お相手に指輪を贈っている。キスを交わしたパワーさんの左手薬指には、大きなダイヤが輝いていた。2人の投稿では「一生の愛！もうす