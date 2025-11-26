ドジャース・大谷翔平投手の等身大黄金像が２６日、金製品が一堂に会する展示販売会「大黄金展」が開催される東京・日本橋三越本店でお披露目された。元日本ハムで大谷と同僚だった杉谷拳士氏がゲスト登場。大谷が２６年のＷＢＣに参加表明したことを受け、「楽しみが増えました。ＭＶＰで世界一の選手になった。どこまで駆け上がっていくのか、応援したいですね」と期待を込めた。金製品の製造、販売や貴金属の買い取り業務を