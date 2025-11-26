日本相撲協会は２６日、４力士の引退を発表した。鳴滝は伊勢ノ海部屋の２７歳で最高位は幕下十枚目。大海は尾上部屋の２４歳で最高位は幕下四十四枚目だった。錦丸は１７４・５センチ、２２６・９キロの超巨漢力士として話題となったが、最高位は序二段二十八枚目、２２歳での引退となった。▽引退力士は以下の通り鳴滝（伊勢ノ海）大海（尾上）山田海（出羽海）錦丸（朝日山）