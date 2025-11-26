元中京テレビでフリーアナウンサーの磯貝初奈（32）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。誕生日を報告した。磯貝は「先日、32歳になりました!!(今年の誕生日は河田さん卒セレの翌日だったため真っ赤な目で当日を迎えました)」と報告。「お祝いしてくださった皆様、本当にありがとうございますとてもとても嬉しく、幸せ者だなあと改めて実感しました」とつづると、バースデーケーキなどデザートを堪能する様子を載せ「この