モデルの貴島明日香（29）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。家族との外出の様子を公開した。貴島は「オフの日に家族と一緒に千葉へ」と切り出すと「ゆっくり過ごすぞ！という気持ちでカメラは持っていかなかったのですが、夕陽が素敵すぎたのでスマホで撮ってもらった」として、夕日をバックにビキニ水着姿でプールに入る様子を公開。「たわいもない会話をしたり、お酒を飲んだり、夕陽を眺めたり…空気を感じながらゆっ