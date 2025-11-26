レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの南真琴（32）が25日、自身のインスタグラムを更新。ランジェリーショットを投稿した。「大人気コラボ第4弾!!GRACE soin Grandelia×餅田コシヒカリさん」とし、お笑い芸人の餅田コシヒカリ（31）と一緒に、下着メーカー「フランデランジェリー」の真っ赤なランジェリー姿を披露。「今回もコラボアイテムのモデルをさせて頂きました2人でなんか復讐系のドラマみたいですねって言っ