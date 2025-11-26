（写真：PIXTA）体調がすぐれない、疲れやすい、イライラする、眠れない……。こういった不調を、〈更年期だから〉ですませるのは、危険でもあり、もったいないことでもあります。「私にも、更年期ってあったっけ？何の症状もなかった気がする」という人もいれば、「毎日つらくて、仕事も家事も手につかない」という人もいる、その「個人差」の原因には栄養状態が大きく関係しているのです。少しの工夫で生活を輝かせるポイント