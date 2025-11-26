ＤｅＮＡの蝦名達夫外野手が２６日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、２０００万円増の４７００万円でサインした。今季は自身初の開幕スタメンをつかみ取り、シーズン中盤から後半にかけては「１番。右翼」に定着。今季１１５試合に出場し、打率２割８分４厘、８本塁打４１打点。３３試合連続出塁も継続するなど飛躍の１年となり「後半戦は自分の中でもつかんだ感じはあった」と振り返った。来季に向けては「首位