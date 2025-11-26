巨人・増田陸内野手（25）が26日、都内の球団事務所で契約更改に臨み、倍増の2600万円でサイン。使い道については「焼き肉好きなんで、美味しい焼き肉屋に行きたいなと思います」と笑みを浮かべた。今季は22年以来となる安打をマークするなど、岡本の負傷後はレギュラー各として台頭。第95代4番を務めるなど自己最多87試合の出場で5本塁打、37打点、打率・235をマークした。今オフは昨年に続き坂本に弟子入りする。「一緒に