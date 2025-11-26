ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日）、オンライン取材に応じ、自身の精神力の秘密を明かした。大谷はポストシーズンで、フィリーズとの地区シリーズでは４試合で１８打数１安打の本塁打なし、打率５分６厘。チームは３勝１敗でナ・リーグ優勝決定シリーズへと駒を進めたが、ブレーキだった。ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ２戦を終えた会見では、大谷の打撃不調と二刀流での負担を関連づけるよ