BTSの仲良しコンビ・JIMIN＆JUNG KOOKが出演するトラベルバラエティーの第2弾『Are You Sure?!』シーズン2が12月3日より、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」にて独占配信される（全8話／毎週水曜2話ずつ配信）。今回、“グクミン”の自由気ままな友情旅を映す本予告＆新ビジュアルが公開となった。【動画】グクミンがパジャマ姿で大暴れ?!『Are You Sure?!』シーズン2本予告世界的スーパースター