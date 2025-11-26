グラツィエッラ・ダッロリオさん（左）とその息子/Mantova Questuraローマ（CNN）イタリア北部で57歳の男が死亡した母親になりすまし、年金を受け取り続けていたとして逮捕された。逮捕のきっかけは、身分証明書の更新に訪れた「高齢女性」の首の後ろや手、あごの黒い毛だった。マントバ警察の報道官は25日、CNNの取材に対し、この男の母親は2022年に82歳で死亡したグラツィエッラ・ダッロリオさんだと明らかにした。警察は男の名