11月7日、高市早苗首相は国会答弁で台湾有事が日本にとって「存立危機事態になりうる」と発言した。元陸上自衛隊西部方面総監の小川清史さんは「同盟国への攻撃が日本の存立に重大な影響を及ぼすと判断された場合、自衛隊による武力行使が可能だ。しかし、武力行使の判断・命令を下す政治サイドには深刻な懸念がある」という――。※本稿は、小川清史『合憲自衛隊』（ワニブックス）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com