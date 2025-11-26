人気ラッパーのＥＬＩＯＮＥ（イーライワン）が２５日、東京・ＺｅｐｐＳｈｉｎｊｕｋｕで２年ぶりのワンマンライブを行った。満員の会場に感激の表情で「別にいいじゃん？」「９９％」など全３１曲を披露した。ライブの最後には「もっともっと大きいステージに挑戦したいし、一緒に見たい景色があります。これからもサポートよろしくお願いします」と呼びかけ、新たな試みも発表。この日のライブにゲスト出演した、ＲＨＹＭ