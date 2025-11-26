ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２５日（日本時間２６日）にオンラインで取材に応じた。前日、電撃的に公表した来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）出場への思いを語った。「起用法についてはまだ分からない。コミュニケーションを取らないといけないので何とも言えない。一応許可というか、球団の方から話は出ているので昨日発表したという感じですかね。何通りかプランは持っておくべき