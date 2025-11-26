TBSの良原安美アナウンサー（30）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを公開した。良原アナは「アイスラテを飲んでいたはずなのに、1時間後にはビールで乾杯していた、テラス日和な午後」などとつづり、黒のメガネをかけた私服姿で、アイスラテを前にほほえむ様子などを披露した。