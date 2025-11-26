モデルでタレントのpeco（30）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。息子との近況を報告した。「息子がわたしのチェキをひっぱり出してきて、たくさん撮ってくれたそんな息子との喜怒哀楽だらけな日々、はよ寝て！はやして！もうええねん！って言うてばっかりやけど、何気ない時間をもっともっとたいせつにせなあかんなぁとより思う最近。…と思ったつぎの瞬間、はよしい！言うてるんやけど。笑」と記し、7歳の長男との様