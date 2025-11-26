明日27日(木)の夜は九州や中国地方など西日本に黄砂が飛んできそうです。さらに28日(金)には関東など全国の広い範囲に黄砂が飛来する可能性があります。洗濯物や車に黄砂が付着したり、アレルギー症状が悪化したりといったことが考えられます。洗濯物を室内に干す、マスクをするなど、対策をとっておくとよさそうです。明日27日(木)の夜は西日本に飛来予想昨日から今日26日(水)の朝にかけては西日本を中心に黄砂の飛来が予想されて