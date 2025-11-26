26日の日経平均株価は、前日のアメリカの株高の流れを受けて300円あまり上昇して取引が始まりました。【映像】日経平均株価25日のアメリカの株式市場では、発表された経済指標が市場予想を下回ったことや、次のFRBの有力な議長候補に利下げを求める人物が報道されたことなどから、景気を下支えする利下げ観測が高まり、主要指数がそろって上昇しました。その流れから日経平均も値上がりし、上げ幅は一時600円を超えました。