寒い冬には、心も体も温まるスイーツがぴったり♡Butter Butlerから、冬季限定で登場した新しいチョコレートや焼き菓子が、あなたのおうち時間を特別なものにしてくれます。濃厚な味わいと贅沢なひとときを提供するこの冬限定スイーツ、贈り物にもぴったりなアイテムが揃っています。自分へのご褒美や大切な人へのギフトに最適なButter Butlerのスイーツで、冬のひとときを楽しんでみて♡ 冬季