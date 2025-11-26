２６日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値比で１０００円超上昇した。午前の終値は９４６円０５銭高の４万９６０５円５７銭だった。前日の米株式市場で、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げへの期待から主要な株価指数がそろって上昇した。この流れを受けた東京市場でも、幅広い銘柄で買いが先行し、東証プライム銘柄の９割ほどが値上がりしている。日経平均は、人工知能（ＡＩ）関連銘柄の急