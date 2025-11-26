25日、大阪府吹田市の商業施設で観覧車が緊急停止。乗客が閉じ込められ、およそ9時間後に全員が救助されました。記者「現在停止している観覧車に取り残された人の救助活動のため、消防やスタッフの方が手動でゴンドラを動かしていて、掛け声のような声も聞こえてきています」観覧車の運営会社によりますと、25日午後5時半ごろ、大阪府吹田市の「エキスポシティ」にある観覧車が緊急停止し、乗っていた10人以上の乗客が閉じ込められ