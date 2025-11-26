日本相撲協会は２６日、引退力士を発表した。西幕下１３枚目の鳴滝（伊勢ノ海）、西三段目３７枚目の大海（尾上）、東序二段９８枚目・山田海（出羽海）、東序ノ口９枚目・錦丸（朝日山）が引退を決めた。鳴滝は名古屋場所で元幕内・炎鵬を撃破していたが今場所全休。兄は序ノ口の京の里（伊勢ノ海）。大海は熊本出身でご当所の九州場所で３勝４敗だった。山田海は名古屋場所から播磨海から名前を戻していた。錦丸は２２０キロ