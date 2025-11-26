日本時間９時３０分に豪消費者物価指数（10月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（10月）09:30 予想3.5%前回3.5%（前年比) 予想N/A前回（前月比) 予想3.0%前回2.8%（トリム平均・前年比) 予想N/A前回（トリム平均・前月比)