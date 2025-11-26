ドル円理論価格1ドル＝155.75円（前日比-0.98円） 割高ゾーン：156.45より上 現値：156.16 割安ゾーン：155.04より下 過去5営業日の理論価格 2025/11/25156.73 2025/11/24155.70 2025/11/21157.46 2025/11/20156.09 2025/11/19155.06 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動