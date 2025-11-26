消費者物価指数（10月）09:30 結果3.8% 予想3.5%前回3.5%（前年比) 結果0.0% 予想N/A前回（前月比) 結果3.3% 予想3.0%前回2.8%（トリム平均・前年比) 結果0.3% 予想N/A前回（トリム平均・前月比)