次の診療報酬改定に向けて、本格的な議論が始まります。厚生労働省は、議論の土台となる医療機関などの経営状況について、最新の調査結果を公表しました。【映像】厚労省、最新の調査結果を公表診療報酬は2年に1度見直しが行われていて、次の改定は2026年度になります。その議論の土台として、厚労省は医療機関などの経営状況について調査を行い、その結果を公表しました。精神科を除く病院の損益について、2024年度は平均2