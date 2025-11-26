JR東日本の駅や改札で見る“あの時計”が、アラームクロックになって発売！JR東日本の駅の改札やプラットホーム、きっぷ売り場などにある、蛍光風のみどり色の文字盤が特徴のあの時計、おうちに飾れます♪宝島社から発売される「JR東日本 みどりの駅時計BOOK」の特別付録として登場する本商品、おなじみのロゴ、蛍光風のみどり色の文字盤、特徴的な形状の針、フレームなど、こだわりの再現性を追求。アラームクロックということで