詐欺を助長するおそれがある犯罪行為をした疑いで、県内では先月、9人が書類送検されました。警察は、他人から口座の譲り渡しを要求された場合はすぐに通報するよう呼びかけています。県警察本部のまとめによりますと、県内では先月、他人への譲渡などを目的に、不正に口座を開設した疑いで20代から40代までの男女あわせて4人が書類送検されました。また、正当な理由がないのに他人に口座を譲り渡した疑いで、こちらも20代から40代