米ハワイ大の松沢寛政米大学フットボールで最も優秀なキッカーに贈られる「ルー・グローザ賞」の最終候補3人が25日に発表され、ハワイ大の松沢寛政が名を連ねた。全米大学体育協会（NCAA）1部上位カテゴリーFBSで現在FG成功23回は単独トップ。成功率は100％を誇る。受賞者は12月12日に発表される。26歳の松沢は千葉・幕張総合高、米短大を経てハワイ大に進んだ。（共同）