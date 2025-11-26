乃木坂46の3期生である久保史緒里が、26〜27日にいよいよ「卒業コンサート」のステージへ立つ。加入から9年強、その歩みを振り返ると、歌、演技、ラジオ…と、ジャンルを問わずさまざまに活躍してきた。メンバーとして着実に積み上げてきた彼女の功績をたどる。【写真】乃木坂46・久保史緒里がついに卒業ラストステージ前に振り返る写真特集■グループの意思が結集する「きっかけ」にも力を添えた歌声2016年9月。乃木坂46の3