政府は２５日、高市政権では初となる経済界、労働界トップとの「政労使会議」を首相官邸で開き、２０２６年春闘での賃上げに向けた議論を始めた。政権が最優先課題と位置づける物価高対策には、企業による賃上げが欠かせない。米国の高関税政策の影響で製造業を中心に企業業績が下押しされる中、前年に続く大幅な賃上げを実現できるかが焦点となりそうだ。首相は会議で「一昨年、昨年と遜色のない水準での賃上げ実現に向けた協