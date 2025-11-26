伊藤忠食品と大塚倉庫は11月11日から、日本パレットレンタル（JPR）が提供する伝票電子化・共有化システム「DD Plus」を活用し、伊藤忠食品・昭島物流センター（東京都昭島市）で納品伝票電子化の本格運用を開始した。同センターでは現在1日40社のメーカーが納品を行っている。まずは大塚倉庫との取り組みからスタートし、2026年度末にはその半数となる1日約20社の納品伝票電子化を目指す。また、伊藤忠食品では昭島に限らず