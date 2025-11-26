日本相撲協会は２６日、大相撲初場所（来年１月１１日初日・両国国技館）の番付編成会議を開き、新十両昇進力士と再十両力士を決めた。新十両は出羽ノ龍（出羽海）と一意（木瀬）で再十両は旭海雄（大島）に決まった。出羽ノ龍は西幕下３枚目で５勝２敗、一意は西幕下１５枚目で全勝優勝していた。旭海雄は西幕下筆頭で５勝２敗だった。