西武からポスティングシステムで大リーグ移籍を目指す今井達也（27）の発言が、米国を沸かせている。【もっと読む】西武からポスティングの今井達也はヤンキース移籍ならいきなりエース格？24日に放送されたテレビ朝日系列の「報道ステーション」にVTR出演。球団選びについて語った言葉が、現地でも話題になっているのだ。西武で2年間、一緒にプレーをした大先輩・松坂大輔氏との対談で「ドジャースのようなワールドシリーズ