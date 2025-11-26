女優の板谷由夏（50）が26日までに自身のインスタグラムを更新。落語家の笑福亭鶴瓶（73）との2ショットを披露した。「大好きな鶴瓶さんと再会できた。たぶんこの方は八福神目、だと思う」とつづると、同じTシャツにデニム姿の自身と鶴瓶のショットをアップ。「Tシャツとコンバース、プレゼント交換。後日、ピッタリです、と頂いた足元の写真。右と左、白と黒紐で履くって。かわいい。あんな歳の取り方したい、先輩のひとり