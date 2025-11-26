今季、巨人でプレーしたカイル・ケラー投手（32）がFAになると25日（日本時間26日）、ニューヨーク・ポスト紙の敏腕記者ジョン・ヘイマン氏が自身のX（旧ツイッター）で報じた。ヘイマン記者は「カイル・ケラーは12月1日にFAとなる見込みだ」と投稿。「MLBとNPB双方にとって魅力的な選択肢」と日米で争奪戦になる可能性に触れた。ケラーは19年にマーリンズでメジャーデビュー。パイレーツなどを経て、22年から阪神に所属し、