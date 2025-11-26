◇ACLE１次リーグ第5戦町田3ー1江原（韓国）（2025年11月25日春川）第5戦が行われ、町田はアウェーで江原（韓国）を3―1で下し2勝目を挙げた。前半24分のMF仙頭啓矢（30）の先制点を皮切りに前半だけで3得点。後半に1点返されたが逃げ切った。これで2勝2分け1敗。次戦は12月9日にホームで蔚山（韓国）と対戦する。クラブ初タイトルの勢いそのままにアジア舞台でも躍動した。天皇杯制覇から中2日。同決勝で出番がなかった