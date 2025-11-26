一意＝23日、福岡国際センター日本相撲協会は26日、福岡国際センターで大相撲初場所（来年1月11日初日・両国国技館）の番付編成会議を開き、日大出身の一意（24）＝本名川渕一意、大阪府出身、木瀬部屋＝と出羽ノ龍（24）＝本名トムルバートル・テムレン、モンゴル出身、出羽海部屋＝の新十両昇進を決めた。一意は昨年名古屋場所に幕下最下位格付け出しで初土俵。同場所で右膝を負傷して5場所連続休場し、今年夏場所で序ノ口か